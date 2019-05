Làm giả quyết định Chủ tịch tỉnh để 'ra oai' với phó chủ tịch phường

Ngày 8/5, thông tin từ Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Công ty CP MGA Việt Nam (chủ đầu tư dự án Khu du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam, tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức, cá nhân”.

Một hang mục trong dự án của Công ty MGA tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - Ảnh: Hiền Huynh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 21/3/2018, ông Tiến gửi quyết định số 29006, do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Vương Bình Thạnh (ông Thạnh đã nghỉ hưu từ ngày 01/4/2019), kí vào ngày 9/2/2018 qua tin nhắn Zalo cho ông Lê Hoàng Phương - Phó chủ tịch UBND phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Văn bản có nội dung “Giao lại 16.000m2 đất trên Núi Sam tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc do UBND phường Núi Sam quản lí cho Công ty TNHH MGA Việt Nam để thực hiện dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam…”.

Sau khi nhận được tin nhắn này, ông Phương đã chuyển cho ông Lê Bảo Kỳ - Phó trưởng Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) TP Châu Đốc. Nghi ngờ về văn bản trên nên ông Kỳ tiếp tục chuyển cho ông Trần Thanh Tùng - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TNMT tỉnh An Giang để kiểm chứng. Sau khi xác định quyết định mà ông Tiến gửi cho chủ tịch phường Núi Sam là “hàng dỏm” nên ông Kỳ đã trình báo sự việc đến Công an TP Châu Đốc.

Quyết định "dỏm" mà ông Tiến làm để "ra oai" với phó chủ tịch phường Núi Sam - Ảnh: Hiền Huynh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả xác định, quyết định số 29006 được ký vào ngày 9/2/2018 là giả và nội dung trong văn bản này do ông Tiến tự soạn thảo.

Quá trình điều tra, ông Tiến khai nhận sở dĩ ông làm giả văn bản của chủ tịch tỉnh là để “ra oai” với ông Phương – Phó chủ tịch phường Núi Sam. Giám đốc Công ty MGA đã dùng máy tính bàn và điện thoại di động có kết nối internet, tự soạn thảo ra nội dung quyết định dựa trên quyết định số 2906 ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh An Giang. Ngoài ra, ông còn dùng kỹ thuật photoshop sao chụp dấu và chữ ký của Chủ tịch tỉnh này để đưa vào văn bản “dỏm”.

Bên cạnh đó ông Tiến cho rằng, văn bản trên là để ông “xả stress” chứ không có mục đích vụ lợi cá nhân.

Nhận thấy mức độ hành vi của ông Tiến chưa nguy hiểm, gây thiệt hại cho xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an TP Châu Đốc không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, việc làm của ông này đã gây ảnh hưởng đến uy tính của UBND tỉnh và cá nhân ông Vương Bình Thạnh nên cần phải xử lý hành chính để cảnh cáo, răn đe.

Kim Hà