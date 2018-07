Lần theo máy định vị vào nhà trọ, phát hiện 3 moto nghi bị trộm cắp

Ngày 14/7, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiến hành điều tra, xác minh 3 chiếc xe máy nghi bị đánh cắp được cất dấu tại 1 khu nhà trọ.

Trước đó, từ tin báo của một người dân bị mất trộm chiếc xe máy Air blade, công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra. Do chiếc xe được gắn định vị, công an đã phát hiện chiếc xe này đang được cất dấu tại một phòng trọ tại ấp Bùi Chu , xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 xe máy khác (hiệu Exiter và Vision). Các phương tiện trên đã được đưa về cơ quan công an để điều tra, xác minh. Các xe máy mang BKS:60B8 70395; 89B1 60791; 72F1 25670

Đức Minh