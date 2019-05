Lạng Sơn: Bắt 8 đối tượng đánh bạc 'gạt hạt ngô' trên đồi rừng

Chiều 5/5, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng là người dân tộc trên địa bàn, lực lượng chức năng thực hiện chuyên án mang bí số 419B, bắt 8 đối tượng (7 nam, 1 nữ) đang đánh bạc ở mỏm đồi rừng thuộc khu vực Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang bao gồm: Đồng Hữu Ái (SN 1986), Nguyễn Văn Đệ (SN 1958), Phùng Văn Hữu (SN 1983, cùng trú tại huyện Văn Quan); Hoàng Văn Long (SN 1967), Long Đình Kiểm (SN 1976), Long Văn Bầu (SN 1983, cùng trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn), Âu Văn Quyền (SN 1983), Âu Thị Xuân (SN 1982, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Tang vật thu giữ hơn 87 triệu đồng cùng nhiều công cụ khác phục vụ cho việc đánh bạc dưới hình "thức gạt hạt ngô" (cho ngô vào một chén, rồi gạt theo ô chẵn lẻ, tương tự như hình thức đánh bạc xóc đĩa).



Hiện công an huyện Văn Quan đang tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt những đối tượng có liên quan bỏ trốn.



Nguyễn Duy Chiến