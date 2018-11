Lạng Sơn: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc 'kiểu lạ'

Chiều 1/11, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phá án thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đánh bạc tại xã Hoàng Việt (huyện Văn Lãng). Công an bắt quả tang 7 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau với hình thức “Đánh quăn” tại gia đình bà Triệu Thị Oanh (SN 1984, trú thôn Nà Khách, xã Hoàng Việt, Văn Lãng).

Theo các trính sát, đây là hình thức đánh bạc mới: các đối tượng sử dụng 2 bộ bài tú lơ khơ cộng lại, bỏ toàn bộ hàng cơ và con 10, các hàng còn lại lấy từ 1 đến 9. “Điều đặc biệt, hàng rô lấy J,Q,K cắt đôi các con bài ra, tổng cộng có 120 quân bài, chơi như đánh Ù. Vì mới lạ nên kiểu đánh bạc này thu hút nhiều người dân địa phương, nhất là nữ giới người dân tộc thiểu số tham gia” - một trinh sát trong chuyên án nói.

Tại chiếu bạc, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã tạm giữ Khúc Thị Khuyên (SN 1947), Hà Tố Oanh (SN 1974), Hoàng Thị Huệ (SN 1987, đều trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng); Đặng Thị Thoa (SN 1979, xã Trùng Quán, Văn Lãng); Hoàng Thị Liêm (SN 1976, xã Tân Việt, Văn Lãng), Lý Thị Xuyên (SN 1987, xã Thanh Long, Văn Lãng); Mông Văn Điệp (SN 1978, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để khởi tố vụ án “đánh bạc”. Và thu trên 32 triệu đồng, 7 điện thoại di động cùng các dụng cụ đánh bạc.

