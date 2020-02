Lạng Sơn: Giả danh sỹ quan quân đội để lừa đảo

Quảng cáo

Theo điều tra, từ năm 2012 đến 2019, đối tượng Diện thông qua nhiều mối quan hệ, tự giới thiệu mình là sỹ quan quân đội ở địa phương có khả năng xin học ở các trường công an, quân đội và làm công chức nhà nước với số tiền từ 85 triệu đến 400 triệu đồng/suất. Đã có 9 bị hại tin tưởng đưa cho Diện trên 2 tỷ đồng.

Do không thực hiện được công việc nên Diện đã cắt mọi liên lạc, lẩn trốn dẫn đến nhiều người làm đơn tố cáo sự việc với cơ quan công an. Mới đây, khi biết không trốn tránh được pháp luật nên đối tượng Diện đã đến công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn tương tự khả năng nhiều người trên địa bàn Lạng Sơn còn bị Diện lừa nên đề nghị mọi người đến cơ quan công an trình báo để vụ án sớm hoàn tất, xử lý đối tượng này đúng người, đúng tội, nghiêm minh trước pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến