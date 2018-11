Lạng Sơn: Phát hiện nhiều tội phạm nước ngoài đang 'ẩn' ở Việt Nam

Ngày 24,11 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được công hàm của Công an Trung Quốc đề nghị xác minh, truy bắt một số đối tượng xấu, Phòng cảnh sát hình sự công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra.

Vào chiều tối 20/11, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ: Ngô Tân Minh (SN 1972), Trương Chấn Giang (SN 1986), Vương Ân Ngọc (SN 1961, đều mang quốc tịch TQ) tại một khách sạn ở Quảng Ninh. Cả 3 đối tượng này bị phía bạn truy nã về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo công an Lạng Sơn, mặc dù đang trong quá trình trốn nã, nhưng 3 người Trung Quốc kể trên vẫn thiết lập đường dây đánh bạc, cá độ cho các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam tham gia để "bỏ túi" số tiền và tài sản lớn.

Vào những tháng cuối năm 2018, các đối tượng người nước ngoài này nhập cảnh vào Lạng Sơn sau đó đi sâu vào các tỉnh phía sau của Việt Nam, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức trao trả cho công an Quảng Tây; đối tượng Lý Hòa Hồng (SN 1981, trú tại huyện Cẩm Ô, thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Đối tượng này là thành phần "xã hội đen" đã gây trọng án ở Trung Quốc rồi trốn sang Việt Nam ẩn náu.

Nguyễn Duy Chiến