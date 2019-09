Lãnh đạo bệnh viện Thái Bình lên tiếng việc trộm đột nhập phòng làm việc

Quảng cáo

Chiều nay, 3/9, thông tin với Tiền Phong, ông Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc được phát hiện lúc 6 giờ sáng ngày 30/8, khi bác sỹ Lại Đức Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện đến phòng làm việc tại tòa nhà Hành chính của đơn vị (nhà bốn tầng) thì phát hiện thấy một số đồ đạc, tài liệu trong tủ đựng bị xáo trộn, song cửa bằng kim loại bị cậy phá.

Sau khi được bệnh viện thông báo, Công an tỉnh Thái Bình, công an thành phố Thái Bình và Công an phường Quang Trung đã có mặt tại hiện trường thụ lý vụ việc.

Kẻ trộm bẻ song của, đột nhập vào các phòng làm việc tại khu Hành chính của bệnh viện - Ảnh: Hoàng Long

Qua kiểm tra, tiếp tục phát hiện thêm 3 phòng làm việc khác gồm phòng của Giám đốc Bệnh viện Hà Quốc Phòng, Phó Giám đốc Lương Hồng Thái và Trưởng phòng Tài chính Kế toán Nguyễn Bá Định cũng có dấu hiệu bị cậy phá cửa, đột nhập.

Ông Hà Quốc Phòng cho biết, tại thời điểm phát hiện vụ trộm, ông đang đi công tác ở tỉnh ngoài nên cơ quan chức năng đã niêm phong phòng giám đốc, đợi ông Phòng về mới mở niêm phong kiểm tra.

Kết quả rà soát tại 4 phòng bị "đạo chích" viếng thăm xác định, kẻ trộm đã lấy đi khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn vàng thần tài và một thẻ ATM trong phòng của Trưởng phòng Tài chính- kế toán Nguyễn Bá Định. Các phòng làm việc khác không xảy ra mất mát gì.

Phòng Tài chính - kế toán bị mất khoảng 20 triệu đồng và một số tài sản khác - Ảnh: Hoàng Long

"Cơ quan công an và đại diện bệnh viện đã phối hợp rà soát, đối chứng. Kẻ trộm chỉ tập trung vào lấy tài sản tiền, vàng, mọi giấy tờ, thậm chí cả máy tính, Ipad để trong phòng cũng vẫn còn nguyên. Thông tin về việc kẻ trộm lấy chứng từ, số liệu là hoàn toàn sai sự thật", ông Hà Quốc Phòng khẳng định.

Công an xác định bệnh viện không mất tài liệu, chứng từ - Ảnh: Hoàng Long

Về kết quả truy bắt thủ phạm vụ trộm, ông Phòng cho biết, qua trích xuất camera tại bệnh viện, bước đầu phát hiện một nam giới bịt mặt, đeo găng tay đi vào phòng cấp cứu nằm sát Khu nhà hành chính khoảng 23 giờ đêm ngày 29/8, thời điểm đang mưa gió rất lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. "Hiện nay, cơ quan công an đang tích cực truy tìm tung tích đối tượng khả nghi này", ông Phòng nói.

Hoàng Long