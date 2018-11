Lãnh đạo khoa BV Tâm thần Trung ương I 'bán' bệnh án giá 85 triệu đồng

Ngày 21/1, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Tùng (trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vương Sỹ Long (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết luận điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, rạng sáng 28/10/2017, Tùng và Long đã dùng dao quắm, hung khí gây thương tích nặng cho hai nạn nhân khi họ vừa bước chân ra khỏi cửa một quán Bar, ở Hà Nội. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 19/1/2018, Lê Thành Tùng đã bị Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan công an, Lê Thành Tùng không khai nhận gì về hành vi phạm tội mà chỉ nói bản thân mắc bệnh tâm thần. Vài ngày sau, mẹ đối tượng này đã tới cơ quan công an nộp một bản sao bệnh án mang tên Lê Thanh Tùng do BV Tâm thần Trung ương I cấp. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm nhận thấy có dấu hiệu Tùng làm giả bệnh án tâm thần hòng thoát tội.

Kết quả điều tra xác định, sau khi gây án, Tùng đã nhờ một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) kết nối gặp Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1984), nhân viên Khoa Dinh dưỡng – BV Tâm thần Trung ương I “chạy” bệnh án tâm thần với giá 85 triệu đồng nhằm trốn tránh, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Sau đó, Nguyễn Tuấn Sơn tiếp tục nhờ Thân Thái Phong (SN 1977), Phó trưởng Khoa Tâm thần người cao tuổi thuộc bệnh viện này để “vẽ” bệnh án cho Tùng.

Sau khi nghe báo cáo sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT lập án đấu tranh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can để tạm giam với Sơn và Phong về tội danh “môi giới hối lộ và nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố lê Thanh Tùng về tội “đưa hối lộ”. Đây là một án độc lập với hành vi cố ý gây thương tích nêu trên của Tùng.

Qua vụ án cho thấy hành vi của các đối tượng không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng hoạt động phạm tội công khai, lộng hành nhưng vẫn trốn tránh được việc xử lý của các cơ quan thi hành pháp luật.

Dương Lê