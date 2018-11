Lánh nạn vào trụ sở công an tỉnh cô gái vẫn bị cắt tóc, đánh đập

Bị nhóm thanh niên truy đuổi, Thiện lao xe vào sân trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Thế nhưng, cô gái vẫn bị hành hung và đập phá tài sản trước khi công an can thiệp.