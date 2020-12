Lấy tại tài khoản bị ‘hack’, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Quảng cáo

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã điều tra, làm rõ hành vi ‘Chiếm đoạt tài sản’ của đối tượng Nguyễn Mạnh Căn (SN 1997, trú tại Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).Theo điều tra, từ năm 2009 chị Nguyễn Thị A. (SN 1988, trú tại Tây Hồ) kinh doanh mỹ phẩm xách tay trên mạng xã hội. Sau đó chị A. bị ‘hack’ tài khoản Facebook nên đã tìm người lấy tại tài khoản.Được giới thiệu, chị A. liên hệ với Căn qua tài khoản Facebook ‘Căn Nguyên’. Căn nói khó lấy lại được Facebook và yêu cầu chị A. chuyển tiền. Trong khoảng thời gian từ ngày 29/1/2018 đến ngày 7/8/2019, chị A. chuyển cho đối tượng tổng số tiền gần 100 triệu đồng.Thấy nạn nhân tin tưởng, đối tượng tiếp tục chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Chị A. đã chuyển cho Căn số tiền lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.Nghi mình bị lừa, Chị A. đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Mạnh Căn.Tại cơ quan công an, Căn khai nhận do thấy chị A dễ bị lừa nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà