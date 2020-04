Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam thanh niên bị khởi tố

Quảng cáo

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Doãn Đang (SN 1986, HKTT: xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Đối tượng Đang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng Đối tượng Đang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 10/2019, Lê Doãn Đang lên mạng xã hội Youtube để xem các video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ và nắm được cách thức pha trộn, tỷ lệ các nguyên liệu. Sau đó, Đang đặt mua hóa chất trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee để chế tạo pháo.

Từ ngày 14/12/2019 Đang đã làm được tổng cộng 18 quả pháo tự chế. Đang đã bán được 5 quả với giá 350.000vnđ, còn lại 13 quả Đang để ở nhà sử dụng vào dịp tết. Đến ngày 31/12/2019, Công an huyện Trảng Bom phát hiện và thu giữ số pháo trên để điều tra, làm rõ.

Ngày 13/03/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom ra Quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Mạnh Thắng