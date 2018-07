Leo tàu hỏa để đi “chui”, trộm luôn tài sản của hành khách

Thông tin ban đầu từ công an, trước đó, Nguyễn Đức Cường (SN 1990, trú tại tổ 14 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lang thang ở ga Kim Liên (Đà Nẵng). Khi thấy đoàn tàu hỏa số hiệu HN2 chạy hướng Nam - Bắc dừng đỗ tại ga Kim Liên, Cường tìm cách chui từ cửa sổ để vào bên trong các toa tàu, với mục đích đi tàu “chui” ra Huế.

Khi tàu qua khỏi đèo Hải Vân di chuyển vào địa phận TT-Huế, Cường nhận thấy các phòng trên tàu không khóa cửa, nên nảy ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, đoàn tàu di chuyển về ga Lăng Cô, Cường đi ngang qua phòng 2 - toa 10 và phòng 5 - toa 11 thấy cửa không khóa, hành khách bên trong ngủ say, nên ra tay lấy cắp 4 chiếc điện thoại di động có giá trị rồi cất giấu vào người và tiếp tục đi các phòng khác để trộm tài sản.

Khi đến cuối toa 12, Cường bị bảo vệ tàu phát hiện, truy đuổi nên kẻ trộm này núp vào hộc đựng hành lý tại toa 11. Khi đoàn tàu di chuyển đến ga Truồi (huyện Phú Lộc), Cường bị bảo vệ tàu bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an thành phố Huế khi tàu dừng ở ga Huế.

Công an thành phố Huế sau khi tiếp nhận nghi phạm trộm cắp từ an ninh tàu đã bàn giao Cường cùng tang vật về cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Cường từng có tiền án, mới ra tù tháng 4/2018.

Ngọc Văn