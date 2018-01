Lịch CSGT dẫn đoàn đón đội tuyển U23 Việt Nam về Hà Nội

15h (giờ Việt Nam) ngày 27/1, trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan trong khuôn khổ vô địch U23 châu Á sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Trước giờ bóng lăn, hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã chuẩn bị theo dõi, cổ vũ tại quê nhà trong khi đó hàng nghìn cổ động viên khác đã có mặt tại sân vận động Thường Châu để trực tiếp vào sân cổ vũ cho các tuyển thủ.

Dẫn đoàn đội U23 về nước Trao đổi với Tiền Phong trưa 27/1, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau trận đấu một ngày, đội tuyển U23 sẽ về nước vào trưa 28/1 trên chuyến bay về Nội Bài. Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên di chuyển đúng lịch trình, đơn vị đã lên phương án dẫn đoàn, phân luồng phương tiện cho xe chở các cầu thủ, ban huấn luyện. Theo đó, đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ từ khi U23 xuống sân bay Nội Bài về Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực hiện các nghi thức tại Văn phòng Chính phủ, tối 28/1, cảnh sát sẽ dẫn, bảo vệ đoàn tuyển thủ U23 tới sân vận động Mỹ Đình để giao lưu với cổ động viên tại đây. Trong quá trình dẫn đoàn U23 Việt Nam, CSGT trực chốt tại các nút giao trọng điểm, các tổ tuần lưu vẫn làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, chống đua xe như kế hoạch trước đó.

Đảm bảo trật tự trận chung kết

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cho lắp 15 màn hình led rộng từ 60-120m2 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Cách mạng tháng 8, sân vận động Mỹ Đình, công viên Hòa Bình, công viên Thống Nhất… để người dân thuận lợi theo dõi, cổ vũ trận đấu.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận đấu, Công an Hà Nội đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ cảnh sát gồm: CSGT, CSCĐ, CSTT, Công an phường thuộc các quận huyện thành phố ứng trực, chốt chặn tại các điểm nóng đảm bảo an ninh trật tự, chống cướp giật, móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự, chống đua xe...

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho hay, đơn vị huy động 100% quân số với gần 1000 cán bộ chiến sỹ trực tiếp xuống đường chốt chặn tại hơn 300 nút giao trọng điểm, các tụ điểm bố trí màn hình rộng, các cửa ngõ thủ đô thực hiện nhiệm vụ từ trước khi trận đấu diễn ra.

Cảnh sát chống đua xe, gây rối trật tự trận tứ kết U23 Việt Nam. Ảnh: Lê Dương

Trong đó, Phòng CSGT Hà Nội tổ chức triển khai 35 chốt trọng điểm phối hợp với 15 tổ công tác liên ngành 141 và 45 tổ tuần tra lưu động để ngăn chặn, phòng chống các hành vi cổ vũ quá khích, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép… Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Hà Nội thành lập 20 tổ công tác lưu động khác (mỗi tổ 8 cán bộ) với các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố chính trong nội thành, ứng biến với các tình huống đột xuất. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát trật tự, công an phường, dân quân tự vệ thuộc 10 quận nội thành và lực lượng an ninh hóa trang ứng trực từ chiều 27 đến sáng 28/1 để đảm bảo cho người dân thủ đô theo dõi, cổ vũ trận đấu lịch sử trong bình yên, an toàn. "Tại quảng trường Cách mạng tháng 8 sẽ có một số cán bộ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội tới theo dõi, cổ vũ cùng người dân thủ đô. Do đó, giao thông sẽ được phân luồng từ xa, an ninh trật tự tại khu vực này sẽ được chú trọng", đại diện Phòng CSGT cho biết.

Nguyễn Hoàn