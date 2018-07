Liên tục bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 24/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại phường Trường An, thành phố Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, một đối tượng tàng trữ ma túy người Quảng Trị cũng bị Công an Huế bắt giữ.

Vào 10h30 ngày 21/7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế bất ngờ ập vào phòng 302, nhà nghỉ Quốc Đạt (địa chỉ 260 đường Ngự Bình, phường Trường An, thành phố Huế) bắt quả tang Nguyễn Quốc Huy tàng trữ 2 gói nilon bên trong chứa hơn 1,8 gram ma túy tổng hợp dạng đá (Methatamine).

Tại đây, công an còn phát hiện Huy cất giấu nhiều dụng cụ nghi vấn dùng để trộm cắp tài sản như tuốc nơ vít, móc nhọn, dũa sắt, cùng một cây dao dài 0,7m... Được biết, Huy là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày 21/7, tại trước một khách sạn trên đường Lê Lợi (Huế), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh TT-Huế bắt quả tang Ngô Quang Tuấn (sinh năm 2000, trú tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang tàng trữ trái phép gần 10 gram chất ma túy.

Hiện, Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định.

Ngọc Văn