Lộ nguyên nhân em truy sát chém anh tử vong tại nhà

Ngày 1/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Long Khanh (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 30/4, Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ tại KP2, phường An Hòa, TP Biên Hòa) được phát hiện tử vong trên sàn nhà với nhiều thương tích ở cổ.

Đối tượng Huỳnh Long Khanh

Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ án mạng. Qua công tác điều tra, công an xác định hung thủ gây ra vụ án mạng là Huỳnh Long Khanh (24 tuổi) em ruột của nạn nhân. Các lực lượng đã tổ chức truy bắt đồng thời vận động đối tượng đầu thú.

Đến khoảng 10 giờ ngày 1/5, Huỳnh Long Khanh đã đến Công an phường An Hòa đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Hậu là đối tượng ma túy, thường xuyên lấy đồ đạc của gia đình mang đi bán để có tiền mua ma túy sử dụng. Ngày 30/4, Hậu lấy trộm 2 chiếc quần của Khanh mới mua đem bán. Khanh bực tức và gây ra vụ án mạng rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.

