Loan 'cá' cầm đầu nhóm giang hồ bảo kê ở Đồng Nai như thế nào?

Ngày 6/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản buôn bán do tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa được công an triệt phá.

Hiện nay cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ vụ án, xử lý tội phạm về mức độ, phạm vi, phương thức cũng như thủ đoạn của các đối tượng bảo kê.

Theo Đại tá Kim, sau khi vụ án kết thúc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục có chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu, và Công an xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Đồng thời việc có hay không sự bao che cho hoạt động bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú cũng được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Loan cá.

Trước đó, chiều 5/5 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp đồng thời khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan còn có biệt danh Loan “Cá” (SN 1981 ngụ tại phường Hóa An TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm này hoạt động nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Changshin Việt Nam thuộc xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu.

Nơi đây tập trung hàng trăm người buôn bán các mặt hàng thiết yêu như đồ may mặc quần áo lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho công nhân các công ty thuộc Khu Công nghiệp Thạnh Phú tại huyện Vĩnh Cửu.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp số tiền 50 nghìn đồng/ngày.

Những người buôn bán ở chợ tự phát Changshin là đối tượng bị băng nhóm Loan cá đòi bảo kê.

Hàng ngày, các đối trong băng nhóm bảo kê này điều khiển xe máy dạo quanh khu vực các tiểu thương bán hàng nhắc nhở không được lấn chiếm lòng lề đường nhưng thực chất là để thay phiên nhau theo dõi tình hình buôn bán của các tiểu thương.

Nếu phát hiện những tiểu thương bán dạo không ổn định, chúng sẽ thu luôn tiền bảo kê theo ngày. Đối với những người buôn bán thường xuyên nếu đến tháng chưa có tiền đóng “hụi chết” thì nhóm bảo kê sẽ huy động tối đa lực lượng của băng nhóm này tới dùng vũ lực để uy hiếp.

Không chỉ bảo kê thu tiền đối với những người bán hàng, băng nhóm này còn bảo kê cả việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận KCN Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu; phường Trảng Dài, Tân Phong thuộc TP Biên Hòa

Xác định đây là băng nhóm hoạt động với địa bàn khá rộng và tính chất hoạt động phức tạp với thủ đoạn vừa tinh vi vừa manh động liều lĩnh, trong đó thường sử dụng để uy hiếp người dân và công nhân trong việc bảo kê buôn bán, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ được 12 đối tượng trong băng nhóm bảo kê. Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng