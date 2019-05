Loạt câu hỏi chưa được giải đáp vụ xác người trong khối bê tông

Chiều nay (20/5), UBND tỉnh Bình Dương có cuộc họp khẩn với ban chuyên án và Công an tỉnh Bình Dương về vụ án tìm thấy thi thể hai người đàn ông trong căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận điều tra, thông tin chính thức đến người dân. Theo nhà chức trách, đây là một vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều người và nhiều địa điểm, địa phương khác nhau nên Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, lấy lời khai các nghi can để có thông tin đầy đủ, chính xác. Do đó cơ quan chức năng chưa có báo cáo chính thức về vụ án.

Công an khám nghiệm nhiều nơi vụ phát hiện thi thể người trong bê tông

Việc lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương có cuộc họp đột xuất với Công an tỉnh và ban chuyên án được cho là để kịp thời nắm bắt thông tin vụ án.

Cơ quan chức năng cho hay, trong vụ án này còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Cụ thể, trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, nghi can Hà và Thảo thừa nhận có liên quan đến vụ án phát hiện thi thể trong bê tông. Nghi can nói rằng, nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) tử vong do nhảy lầu tự tử tại một khách sạn sang trong ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bị “quỷ nhập hồn” trong quá trình tu luyện pháp luân công.

Nghi can Hà (bìa phải) khai chỉ giết một người rồi đổ bê tông

Trong khi, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu và lớp da ở vùng ngực cũng bị tụ máu bầm tương tự nhưng không rõ ràng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị công an tiếp tục điều tra trước tình tiết gây bất ngờ này. Đối chiếu kết quả khám nghiệm và lời khai, cơ quan chức năng nhận định vết thương của nạn nhân khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử.

Với nạn nhân thứ 2 của vụ án là Trần Trí Thành sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi can. Nạn nhân được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn. Như vậy, trùng với lời khai nghi can, Thành bị Thảo và Hà lừa châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy, sau đó siết cổ nạn nhân đến chết, bỏ xác vào thùng nhựa rồi dùng dao làm đâm vào thi thể trước khi đổ bê tông lên để phi tang.

Hàng loạt đồ đạc trên chiếc xe của các nghi can

Từ đó, cần làm rõ việc nạn nhân Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can? Hay là chi tiết các nghi can làm thế nào để dụ anh Thành châm cứu rồi chích điện khiến anh Thành bất tỉnh trước khi bị sát hại?. Mặt khác, nhóm nghi can nói giết người là để giải thoát vì nạn nhân bị “quỷ nhập hồn” vậy trước đó đã từng có ý định giết người hay chưa? Ngoài ra, việc 2 nạn nhân đều là nam giới có sức khỏe hơn rất nhiều so với 2 người nữ, khó gây án và sau đó phi tang xác “hoàn hảo”. Do đó, công an phải mở rộng điều tra xem có thêm đồng phạm giúp sức?.

Thêm nữa, nghi can khai rằng trong số 2 nạn nhân tử vong được phát hiện trong thùng phuy có một nạn nhân tự sát, người còn lại bị giết trước khi đúc bê tông. Như vậy, nạn nhân còn lại trước khi bị giết là đồng phạm dấu xác cùng với nhóm nghi can?... Đó là hàng loạt câu hỏi chưa có đáp án, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Hương Chi