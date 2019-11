Lời kể của nạn nhân vụ Mercedes gây tai nạn thảm khốc ở Hà Nội

Quảng cáo

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 20/11, làm 1 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều phương tiện bị lửa cháy trơ khung tại cầu Hòa Mục (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nữ sinh Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, quê Cao Bằng) người thoát chết trong vụ tai nạn kể lại, vào sáng cùng ngày Nhung đi xe ôm từ nhà tới trường để dự kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Khi chiếc xe tới khu vực cầu Hòa Mục phường trung Hòa thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250 đi từ phía sau đâm trúng ngã văng xuống đường.



Sự việc quá bất ngờ nên nữ sinh không kịp phản ứng. Sau khi bị tông ngã, Nhung vẫn kịp nhìn thấy trên đường có một người phụ nữ khác nằm bất động, nhiều phương tiện cùng chiếc ô tô bốc cháy dữ dội.



Do bị chấn thương ở cột sống không thể đi lại nên Nhung được mọi người đưa vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, Nhung phải nằm một chỗ điều trị trong khoảng 2 tuần. Nữ sinh cho biết, sau khi xuất viện mới thông báo với gia đình vì sợ mọi người lo lắng.



Trước đó, hơn 7h ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, trú Trung Hoà, Cầu Giấy) điều khiển chiếc ô tô Mercedes GLC 250 màu đen mang BKS Hà Nội lưu thông đến khu vực cầu Hòa Mục hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ (Trung Hòa, Cầu Giấy) bất ngờ đâm trúng xe máy BKS 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, quê Nam Định) điều khiển chở chị Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, quê Cao Bằng); xe máy 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển; 1 xe máy không BKS và 1 xe đạp điện chưa rõ người điều khiển.



Hậu quả vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ, anh Út đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia còn chị Nhung bị chấn thương cột sống đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y. Ngoài ra, 5 phương tiện trong vụ tai nạn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.



Sau khi sự việc xảy ra, bà Thái tới cơ quan công an quận Cầu Giấy trình diện và bước đầu khai nhận do đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn kể trên.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà