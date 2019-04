Lời khai bất ngờ của 3 nghi phạm tra tấn cô gái dã man như thời trung cổ

Hiện nay, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ chủ mưu Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, không có nơi cư trú ổn định), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng) và Trần Nhật Khang (19 tuổi) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Chị Ý bị thương tích đầy người và chủ mưu Nguyễn Minh Dũng (ảnh nhỏ).

Tại cơ quan điều tra, chủ mưu Nguyễn Minh Dũng khai nhận do bực tức trước việc anh trai của chị Hồ Như Ý (nạn nhân) dùng đường bỏ vào bình xăng xe máy khiến xe của Dũng bị hư hỏng. Tức giận, Dũng mới bắt giữ Ý để làm con tin, gây áp lực buộc anh trai Ý phải ra mặt để nói chuyện bồi thường.

Còn Huyền (em gái Dũng) khai nhận trong thời gian Ý ở lại nhà mình đã liên tục hút thuốc và sử dụng ma túy. Việc này ảnh hưởng đến con của Huyền nên đối tượng mới nổi nóng, tham gia bạo hành nạn nhân.

Hai anh em Dũng còn cho rằng, chị Ý đã lấy cắp số tiền 2 triệu đồng nhưng không thừa nhận. Từ đây, cả nhóm mới bực tức đánh đập, tra tấn chị Ý dã man như thời trung cổ.

Theo Công an huyện Bình Chánh, đây chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này.

Chủ mưu Nguyễn Minh Dũng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vụ việc xảy ra chiều 19/3, chị Hồ Như Ý (18 tuổi, đang mang thai tháng thứ 6) đến nhà Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (em gái Dũng) để chơi. Tại đây, nhóm người này đã giữ chị Ý lại với lý do anh trai cô còn nợ 1,5 triệu đồng. Sau đó, hai anh em Dũng thay phiên nhau đánh đập. Trong đó Trần Nhật Khang cũng tham gia đánh chị Ý.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi tra tấn chị Ý rất dã man như đạp vào bụng, trói tay chân và đốt pháo ném vào người…Đáng nói hơn, cả nhóm còn đốt keo nhựa nóng để chảy nhiễu lên khắp người chị Ý.

Đến 10/4, chị Ý bị sinh non và đứa con chết sau đó. Cả nhóm mới đưa chị Ý đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để tiếp tục điều trị.

Sau đó, cả nhóm bỏ trốn. Vụ việc được Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra. Qua điều tra khám nghiệm hiện trường nơi chị Ý bị đánh đập, công an thu giữ 16 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, 1 gói lá cây nghi cỏ Mỹ. Ngoài ra, công an còn thu giữ hai súng tự chế, bình khò ga, còng số 8….

Văn Minh