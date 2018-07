Lời khai biếu tướng Vĩnh, tướng Hóa hàng chục tỷ đồng “là có cơ sở”

Tướng Vĩnh ký đề nghị tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức đánh bạc

Kết luận của Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, ông Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng quyết định số 450/BCA ngày 4/2/2010 và Quyết định số 2436/QÐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của C50 để cùng ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu, ban hành Quyết định số 158/QÐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Ðống Ða, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Ðáng chú ý, ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký băn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.

“Ngoài ra, ông Vĩnh còn chỉ đạo Cục trưởng C50 - Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup) và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức vào ngày 12/10/2011 để che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”- kết luận điều tra nêu rõ.

Phớt lờ chỉ đạo của lãnh đạo, ngăn cản cấp dưới điều tra

Ðặc biệt, khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Vĩnh không chấp hành. Ðến khi có văn bản lần thứ 2 (sau 50 ngày), ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, song báo cáo không đúng sự thật.

Kết luận điều tra cũng xác định, ông Phan Văn Vĩnh không những không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.



Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hoá không ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình điều tra ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Ông Vĩnh cũng thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát có mặt Dương. Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Vĩnh khai mua lại của Dương với giá 1,1 tỷ đồng.

Mặc dù vị cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phủ nhận việc được biếu chiếc đồng hồ nêu trên, song CQÐT cho rằng với mức lương hàm Trung tướng là 20 triệu đồng/tháng thì ông Vĩnh phải không tiêu pha, chi phí gì trong 4 năm 7 tháng mới đủ tiền mua. Mặt khác, Nguyễn Văn Dương không phải anh em họ hàng thân thiết với ông Vĩnh; là đối tượng bị phụ thuộc. Từ căn cứ trên, Cơ quan ANÐT xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

“Nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá. Việc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD; Nguyễn Thanh Hoá số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2” - kết luận điều tra nêu.

Mỗi tháng trùm cờ bạc biếu ông Vĩnh 200 nghìn USD? Tại Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Văn Dương khai ngoài khoản ủng hộ chi phí phần mềm diệt Virus 30 nghìn USD và 850 triệu biếu lễ, tết cho tập thể Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bị can này còn cho ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng C50 số tiền 22 tỷ đồng; cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD... Cụ thể, Nguyễn Văn Dương khai: trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip cho ông Vĩnh mỗi tháng 2 tỷ đồng trong suốt một năm; giai đoạn vận hành game bài Tip.Club số tiền cho ông Vĩnh mỗi tháng là 200 nghìn USD với thời gian 8 tháng. Tiền biếu Tết ông Vĩnh từ 2013 đến 2016 là 150 nghìn USD. Ngoài ra, Dương còn khai tặng ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7 nghìn USD, chưa kể nhiều lần tổ chức sinh nhật ông Vĩnh đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai trị giá 100 triệu đồng; chi phí tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Vĩnh và ông Hóa đều không thừa nhận được biếu khoản tiền kếch xù trên.

Nguyễn Hoàn - Lê Dương