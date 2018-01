Lời khai chi tiết của người vợ giết chồng, phi tang xác dã man

Sáng 2/1, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam H àng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng, chồng Diễm). Đến khi khởi tố vụ án, Công an Bình Dương chưa xác định có đồng phạm trong vụ án này.