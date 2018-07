Lời khai của bảo mẫu đánh đập trẻ mầm non ở Sài Gòn

Cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (huyện Bình Chánh, TP HCM) và đang lấy lời khai để xử lý bảo mẫu

Ngày 27/7, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang lấy lời khai bảo mẫu tên N.H.P. (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).



Làm việc với cơ quan công an, bước đầu bảo mẫu P. khai do cháu biếng ăn và nôn ói nên dùng tay đánh vào vùng má để dọa không ngờ gây chấn thương cho bé.

Anh Tuấn (người thân cháu bé) kể khoảng 10 giờ ngày 25-7, bà nội đến đón cháu P.T.N.D. (5 tuổi) từ trường về nhà ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Về đến nơi, gia đình phát hiện D. bị sưng tím ở má phải nên gặng hỏi thì cháu kể bị bảo mẫu P. đánh.

"Chúng tôi gặng hỏi thì cháu kể lúc ăn bị nôn ói nên bảo mẫu P. dùng tay đánh vào mặt. Một lát sau, cô P. dùng trứng, nước đá chườm để bớt vết thương. Bảo mẫu còn dọa cháu tôi không được kể với ai, nếu không sẽ bị đánh. Bức xúc trước hành vi của bảo mẫu, chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện khám vết thương rồi làm đơn gửi công an", gia đình cháu D. kể.

UBND huyện Bình Chánh khẳng định đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện phối hợp với Công an huyện đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng để điều tra làm rõ. "Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm trước hành vi đánh trẻ của bảo mẫu P. Sự việc như thế nào, ai liên quan, hiện Công an huyện Bình Chánh đang vào cuộc điều tra làm rõ", đại diện UBND huyện Bình Chánh thông tin.

Anh Lý Quốc Huy (chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng) khẳng định chỉ nắm được sự việc bé D. bị đánh vào buổi chiều 25-7. Thời điểm đó, anh vừa nghe được thông tin liền xuống phòng xem cháu D. như thế nào và hỏi bảo mẫu P. tại sao đánh trẻ nhưng cô này không nói.

"Biết tin tôi hốt hoảng xuống sơ cứu và động viên cháu bé. Khi gia đình và một số người đến cơ sở, tôi đã yêu cầu họ trình báo công an, chính quyền đến làm việc. Sự việc sai đến đâu, xử lý như thế nào, công an sẽ làm rõ. Tôi không bao giờ bao che cho hành vi sai trái của nhân viên mình và sẵn sàng phối hợp với công an trong quá trình điều tra", anh Huy nói.

Anh Huy cho hay bảo mẫu P. xin vào cơ sở Ánh Sao Vàng thử việc từ tháng 2/2018. Bảo mẫu này có bằng sư phạm mầm non và chưa được cơ sở ký hợp đồng chính thức.

Cơ sở Ánh Sao Vàng hoạt động hơn 1 năm nay, có giấy phép đăng ký hoạt động. Cơ sở hiện có 50 trẻ theo học và được 4 bảo mẫu dạy dỗ, chăm sóc hằng ngày.

Theo Người Lao Động