Lời khai của chủ mưu vụ ‘khủng bố’ quán Phở Hòa

Chiều 5/8, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết: Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp với Phạm Phong Phú (tự Phú moto, SN1972) cùng 4 đàn em để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Riêng Phú còn bị công an điều tra hàng loạt hành vi khác như: Cưỡng đoạt tài sản, Làm giả giấy tờ, Buôn lậu…



Theo cơ quan công an, Phú là chủ mưu vụ "khủng bố" quán Phở Hòa (đường Pasteur, quận 3, TPHCM) bằng mắm tôm, sơn, thậm chí bỏ gián vào tô phở. Sở dĩ đối tượng này chỉ đạo các đàn em thực hiện các thủ đoạn kể trên nhằm gây áp lực yêu cầu chủ quán Phở Hòa là ông Phạm Tùng Linh phải trả nợ thay cho người em rể.

Khi tiến hành bắt khẩn cấp Phú và các đàn em, cơ quan công an cũng thu nhiều ôtô, dùi cui điện, mã tấu, bình hơi cay, còng số 8... của băng nhóm này.

Đàn em của Phú cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan công an, Phú khai từng có thời gian làm ăn chung với ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi, em rể chủ quán Phở Hòa). Nhóm này chuyên kinh doanh bất động sản; nhập điện thoại Vertu, ôtô hạng sang... từ nước ngoài về rồi làm giấy tờ giả bán lại. Thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ nên Phú và Tuấn đem nhiều ô tô hạng sang nhưng có giấy tờ giả đi bán, cầm cố cho ngân hàng hoặc các cá nhân bên ngoài để lấy vốn kinh doanh. Phú cũng đứng ra trả nợ thay Tuấn nhiều lần. Tuấn hứa sẽ trả tiền cho Phú. Tuy nhiên, do Tuấn nhiều lần thất hẹn rồi cắt liên lạc nên Phú thuê Khương Đình Đồng (SN 1991, quê Thanh Hoá), Phạm Thành Đô (SN 1978, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991, quê Hải Phòng) và Lê Văn Công (SN 1992, quê Thanh Hoá) mua sơn, mắm tôm, chất bẩn... tạt vào nhà ông Tuấn trên đường Pasteur. Những người này kêu thêm đàn em tham gia, tổng cộng lên đến hơn 20 người. Sau một thời gian không tìm được Tuấn để đòi nợ, Phú yêu cầu đàn em quay sang "khủng bố" chủ quán Phở Hòa của ông Phạm Tùng Linh, gây áp lực yêu cầu ông Linh phải trả nợ thay cho Tuấn.

Tổng cộng nhóm này đã 8 lần tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hoà. Ngoài ra, nhóm này còn kéo đến ngồi chật quán, bắt gián bỏ vào phở của khách rồi vu cho quán bán thức ăn bẩn, nhằm làm mất uy tín với thực khách và du khách nước ngoài.

Hiện tại, PC02 đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời mở rộng điều tra các hành vi của Phú và Tuấn.

