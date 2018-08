Lời khai của đôi trẻ xả dao điên cuồng vào nhân viên shop quần áo

Liên quan đến vụ án đôi nam nữ táo tợn xông vào shop quần áo dùng dao cố sát nhân viên xảy ra vào tối 3/8, sáng 5/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, được sự vận động của Công an và người nhà, hai đối tượng Phạm Minh Kiên (17 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, trú TP Hà Nội) đã ra đầu thú.

Cũng theo Cơ quan điều tra, sau khi gây án, cả hai đã bắt xe khách xuống TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lẩn trốn. Hiện đôi nam nữ này đã được Công an TP Buôn Ma Thuột di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo lời khai ban đầu, Phương đang là sinh viên của một trường đại học ở TP Hà Nội, còn Kiên từ Đắk Lắk ra TP Hà Nội làm nhân viên ở một nhà hàng. Đầu năm 2018, cả hai quen biết nhau rồi đem lòng yêu nhau. Phát hiện mối quan hệ này, hai bên gia đình cùng ngăn cản vì cho rằng, tuổi của hai đứa còn quá nhỏ.

Tuy bị gia đình hai bên ngăn cản, Kiên và Phương vẫn thường xuyên gặp và liên lạc với nhau. Cuối tháng 7/2018, Kiên về lại nhà ở Đắk Lắk và có rủ Phương đi chơi cùng. Do sợ gia đình phát hiện, cả hai đã thuê một phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột để nghỉ. Sau nhiều ngày ở đây, do tiền không còn để chi tiêu, Kiên và Phương đã bàn đi đến các shop quần áo trên địa bàn tìm cách trộm cắp tài sản.



Để thực hiện ý đồ, đôi nam nữ ra chợ mua một con dao Thái Lan thủ sẵn. Khoảng 14h chiều 3/8, Kiên và Phương đi bộ đến shop bán quần áo ở số 90 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột vờ hỏi mua để dò la tin tức.



Đến khoảng 19h30 tối cùng ngày, Kiên và Phương quay lại shop quần áo, phát hiện chỉ có một mình chị Đặng Thị Thùy Trang (22 tuổi, nhân viên bán hàng) coi quán, Phương tìm cách đánh lạc hướng, còn Kiên từ phía sau lao tới ôm cổ, kề dao với mục đích khống chế chị Trang để cướp tiền. Tuy nhiên, do chị Trang tìm cách chống cự, la lớn, quá hoảng hốt, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, tay và cổ tay.



Sau khi gây án, cả hai sợ bị lộ nên bỏ chạy về nhà thay quần áo rồi cùng nhau bỏ trốn xuống TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho đến khi được người nhà và công an vận động ra đầu thú.



Hiện vụ án đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân