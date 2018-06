Lời khai của kẻ dìm chết 'tình địch' trên sông Thốt Nốt

Ngày 27/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang làm rõ hành vi Giết người của Khổng Minh Trí (38 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ). Trí là nghi phạm chính gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Cam (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) trên sông vào rạng sáng 20/6 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận trước đây từng có tình cảm và chung sống với chị Phỉ (33 tuổi). Sau đó, người phụ nữ này chủ động chia tay Trí và chung sống với anh Cam. Đầu tháng 6, Trí gọi điện cho nhân tình cũ và xảy ra cự cãi với anh Cam. Chiều 19/6, Trí gọi cho chị Phỉ yêu cầu quay lại chung sống với mình nhưng bị cự tuyệt.



Người đàn ông này tìm hiểu, phát hiện anh Cam thường đánh cá trên sông Thốt Nốt nên tìm gặp. Rạng sáng 20/6, Trí lấy xuồng máy di chuyển đến đoạn sông gần cầu 3/2 thì gặp anh Cam đang đánh cá nên gọi lên bờ nói chuyện.



Khi anh Cam từ chối, Trí nhảy sang xuồng đánh nạn nhân. Hai người giằng co nên ngã xuống sông. Trí vật nạn nhân, dìm xuống nước rồi lên bờ bỏ trốn.



Chiều tối 21/6, thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước và được người dân phát hiện nên báo cảnh sát. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt nước, vùng đầu chấn thương sọ não.



Theo lời Phỉ, hơn 2 năm trước người chồng đầu của chị qua đời do tai nạn giao thông. Người phụ nữ này gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Thời gian sau, chị quen Trí. Khi đó, người đàn ông này làm thuê cho công trình bơm cát gần nhà. Nhiều lần chạm mặt, Trí có cảm tình với chị Phỉ. "Lúc đó, Trí cũng biết chồng tôi vừa mất và có 3 người con riêng”, chị Phỉ nói. Khi đến với chị, Trí nói chưa có vợ và không vướng bận gia đình.



Sau một tháng tìm hiểu, người phụ nữ 33 tuổi phát hiện nhân tình đã có vợ và con tại quê nhà nên chủ động chia tay. Thời gian này, chị quen biết anh Cam và được hai bên gia đình tác hợp, dọn về chung sống với nhau.



Trí phát hiện nhân tình có người đàn ông mới nên liên tục gọi điện thoại đe doạ, mong nối lại tình xưa nhưng bị cự tuyệt và gây ra vụ án mạng trên. Cảnh sát vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

