Lời khai của kẻ giết nữ tài xế xe ôm tại Thái Nguyên

Theo đó, chiều 10/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quang H. (SN 1987, trú xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).



Bước đầu H. khai nhận, sáng 7/11, Hưng đã thuê chị Phương (SN 1982) chở từ khu Công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đến địa phận thị xã Phổ Yên. Khi đến khu vực đồi cây phía sau Bệnh viện Quân y 91, đối tượng này đã ra tay sát hại chị Phương.



Sau khi gây án, H. đã lấy chiếc xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân đem đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Do thấy chiếc xe máy bán với giá rẻ, người này nghi ngờ nên trình báo công an.

Trước đó, trưa 7/11, người dân phát hiện thi thể chị H. nằm trên đường mòn, phía sau Bệnh viện Quân y 91 với nhiều vết thương trên người và không có giấy tờ tùy thân. Đến tối 7/11, sau khi xảy ra sự việc công an tỉnh Thái Nguyên đến trích xuất camera trước cửa nhà của hộ dân sinh sống ven đường. Qua kiểm tra camera, vào khoảng 10h sáng 7/11, phát hiện hình ảnh một người phụ nữ giống chị H. điều khiển xe máy Honda màu xanh theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở một người mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm màu xanh, đeo khẩu trang, nghi là nam giới.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thanh Hà