Lời khai của kẻ mang xăng cướp ngân hàng ở Cần Thơ

TPO - Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.