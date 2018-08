Lời khai của kẻ nổ súng bắt chết nhân viên tại nhà

Cơ quan CSĐT – CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 6/8 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Khương (SN 1985, ĐKTT ở thôn 1, xã Kỳ Sơn), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào tối 4/8, tại khu vực thôn 1, xã Kỳ Sơn, xảy ra vụ nổ súng dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Đỗ Viết Q. (SN 1984, trú ở thôn 4, xã Kỳ Sơn), bị bắn trọng thương vùng ngực trái, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.



Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tìm thấy 11 vỏ đạn và 2 viên đạn hoa cải; đồng thời xác định đối tượng gây án là Đỗ Văn Khương. Được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, đối tượng Khương đã đến CAH Thủy Nguyên đầu thú và giao nộp tang vật gây án.



Tại CQĐT, bước đầu đối tượng Khương khai nhận làm nghề kinh doanh vận tải, còn nạn nhân Q. là người lái xe tải thuê. Tối 4/8, Khương đang ở nhà thì anh Q. đi xe máy đến để đòi tiền công mà Khương còn nợ là 11 triệu đồng.



Quá trình này, hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Khương lấy khẩu súng bắn đạn “hoa cải” cất giấu ở nhà, bắn một phát vào vùng ngực trái khiến anh Q. đổ gục. Theo Công an cơ sở, Đỗ Văn Khương có 1 tiền sự về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, bị xử lý trước đó 3 tháng.

