Lời khai của người vợ trói giết chồng vì bị chửi, đánh

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Liên (SN 1972, trú tại xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) về tội "giết người".

Liên quan vụ án, nhà chức trách Hà Tĩnh đang triệu tập thêm một thành viên trong gia đình bà Liên để làm rõ vai trò giúp sức dẫn tới án mạng.



Như Tiền phong đã phản ánh, khoảng 13 giờ ngày 6/7, gia đình tổ chức làm giỗ cho bố anh P.T.S. (SN 1964). Trong lúc đang chuẩn bị đồ lễ, anh S. do đã uống rượu trước đó nên chửi bới và đánh vào trán vợ.

Liên tức giận đã dùng dây trói tay chân chồng mình lại, đưa vào giường trong nhà để nằm. Sau đó, người đàn bà này đã cùng các con làm đồ giỗ cho bố anh S.





Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: VnExpress

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, do S. vẫn tiếp tục chửi bới nên Liên đi vào phòng dùng dây và băng dán dính chặt vào mồm chồng. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 7/7, sau một thời gian nằm suy nghĩ và lên kế hoạch giết chồng, Liên lấy một chiếc áo sơ mi dài tay sọc trắng quấn quanh cổ anh S. rồi siết chặt khiến nạn nhân nghẹt thở, tử vong. Sau khi biết chồng đã chết, Liên dùng kéo cắt dây trói, áo quấn cổ anh S. bỏ vào trong túi ni lông màu đen rồi vứt ra ngoài vườn. Gây án xong, Liên gọi con và một số người thông báo chồng chết vì đột tử, đồng thời tiến hành tổ chức mai táng.

Nghi can Liên tại cơ quan điều tra.

Nghi vấn về cái chết của anh S., Công an huyện Nghi Xuân vào cuộc và phát hiện anh S. tử vong có tác động từ bên ngoài, không phải như lời khai báo của người vợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định, đối tượng gây ra cái chết đối với anh S. chính là Trần Thị Liên - vợ nạn nhân.

Minh Thùy