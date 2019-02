Lời khai lạnh người của nghi phạm giết vợ trước mặt con

Ngày 18/2, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Vi Văn Giang – Trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã chuyển giao hồ sơ vụ án giết người trên địa bàn huyện cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, một công an viên xã Tiền Phong (huyện Quế Phong), nhận được tin nhắn điện thoại với nội dung “Tôi đã sát hại vợ” của Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú tại xã Tiền Phong). Nghĩ có chuyện chẳng lành, công an viên đến gọi cửa gia đình Mong Văn Hòa nhưng không trả lời. Mọi người phá cửa vào thì phát hiện chị Mong Thị Hạnh (28 tuổi, vợ của Hòa) đã tử vong, còn Hòa thì có một vết thương ở cổ.

Nghi phạm Mong Văn Hòa được đi cấp cứu. Ngày 15/2, Mong Văn Hòa hồi phục sức khỏe, CQĐT quyết định lấy lời khai.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, Mong Văn Hòa khai nhận, ngày 11/2, y sử dụng ma túy đá. Hai ngày sau đó, khi đang ngồi với vợ và con, Hòa thấy như bị ai đó muốn giết mình. Bất ngờ, người đàn ông này lao vào bóp cổ vợ làm nạn nhân tử vong.

Vài giờ sau đó, Mong Văn Hòa tỉnh táo lại, hối hận về hành vi của mình đã gây ra nên nhắn tin cho người thân rồi dùng dao cứa cổ tự sát nhưng không thành. Được biết, vợ chồng Hòa cưới nhau được 9 năm, hiện có con trai 8 tuổi và 2 tuổi.

Một cán bộ điều tra thông tin, khi công an có mặt, Mong Văn Hòa như mất hết lý trí, không hề chống cự, máu ở trên cổ đã khô.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ