Lời khai man rợ của kẻ giết người, giấu xác trong lu đựng cám

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh lập thủ tục đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh).



Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt giam bị can Trường về hành vi Giết người. Làm việc với điều tra viên, bị can Trường trả lời khá rành rõ về hành vi tàn độc của mình. Trường còn đòi Công an tỉnh Trà Vinh trả tiền gần 10 ngày giữ xác bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên).

Trường khai có thù ghét với bà hàng xóm nên trưa 2/7, thấy người phụ nữ này đi làm ngang chòi canh tôm của mình, gã phục kích, bóp cổ và lấy viên gạch đập nạn nhân đến chết. Trường lôi thi thể bỏ vào lu rồi đổ cám lấp lên. Căn nhà nơi xảy ra án mạng và nghi can Đặng Văn Trường. Theo Công an tỉnh Trà Vinh, Trường chưa có tiền án tiền sự. Trước đó, Trường có tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên chưa đến kỳ xuất ngũ, đơn vị trả Trường về địa phương do có dấu hiệu không bình thường. "Khi đến tuổi trưởng thành, gia đình cưới vợ cho Trường. Một năm sau, vợ nó sinh đứa con gái. Mọi người mừng vui tưởng nó hết bệnh. Nào ngờ, nó bệnh nặng hơn. Cứ trời nóng là cầm dao rượt chém vợ con. Vợ nó khóc hết nước mắt bồng con tìm nơi khác sinh sống. Nó sống ở cái chòi cũng hơn chục năm. Đói thì nó xin cơm người thân ăn. Vợ con nó bỏ đi hơn chục năm rồi”, ông T., người dân địa phương cho biết. Ngày 2/7, người thân bà Phận đến công an địa phương trình báo bà Phận mất tích. Ngày 9-7, người dân địa phương phát hiện mùi hôi từ trong lu chứa cám của nhà ông Trường (50 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cùng Công an huyện Châu Thành có mặt. Ông Trường vẫn cố thủ trước trước nhà dọa: “Thượng đế đã giao xác bà Phận cho ta quản lý thì ta phải có nhiệm vụ giữ xác. Không ai được đụng vào”. Lực lượng công an khống chế ông Trường. Kiểm tra cái lu, phát hiện xác giấu trong lu chính là bà Phận. Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị bóp cổ đến chết, phần đầu biến dạng do bị đập. Nghi can chính của vụ án được xác định là Trường. Khi bị tạm giữ, ông Trường khẳng định, đã giết bà Phận và giữ xác.

