Lừa bán vé máy bay qua mạng, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam Ngô Thị Hoàng Điệp (SN 1983, quê tỉnh Hà Nam) và Phạm Văn Hòa (SN 1996, quê tỉnh Nam Định) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội nhận thông tin tố cáo của hàng loạt bị hại về việc bị các đối tượng lừa mua vé máy bay trên mạng xã hội. Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05 – Bộ Công an) xác lập chuyên án mang bí số 320P. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng liên ngành đã làm rõ nhóm đối tượng Ngô Thị Hoàng Điệp và Phạm Văn Hòa.

Tại cơ quan công an, Điệp khai từ tháng 5/2017 thông qua bán vé máy bay trên mạng xã hội có quen biết Hòa. Đến tháng 2/2019, Điệp và Hòa thống nhấnt lên mạng facebook để rao bán vé máy bay giá rẻ nhằm lừa chiếm tiền của khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm bán vé online, Điệp cho rằng, những người lao động Việt Nam tại Đài Loan không thể trực tiếp gọi điện đến tổng đài, hãng hàng không để đề nghị cung cấp tình trạng vé nên việc lừa chiếm tiền của khách thuận lợi.

Đối tượng Ngô Thị Hoàng Điệp tại cơ quan công an.

Để tạo lòng tin, Hòa lập tài khoản ảo mang tên “Minh Phương” và một thẻ ngân hàng Techcombank mang tên Trần Thị Minh Phương. Hòa cũng lên mạng facebook nhờ làm giúp CMTND giả tên Trần Thị Minh Phương trùng tên chủ thẻ ngân hàng Techcombank (mua trên mạng) để chuyển cho khách kiểm chứng khi có người yêu cầu.

Tiếp đó, Hòa mua sim rác để Điệp sử dụng, nghe gọi, nói chuyện với khách khi bán vé. Cả hai đối tượng cùng dung chung tài khoản facebook ảo tên “Minh Phương”. Sau đó, Điệp dùng nick ảo lên trang facebook “Người Việt Nam tại Đài Loan” đăng thông tin bán vé máy bay giá rẻ.

Khi có người hỏi mua, Điệp yêu cầu khách chuyển thông tin cá nhân. Tiếp đó, Hòa sẽ vào trang web online của hãng hàng không đặt vé. Trong mục đăng ký vé online, Hòa dùng thủ thuật sửa thông tin vé từ trạng thái “chờ thanh toán” đổi thành “đã xác nhận”. Chụp lại màn hình thông tin giao dịch, Hòa gửi lại để Điệp chuyển cho khách tạo lòng tin. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản đã được chuẩn bị trước, Điệp xóa tin nhắn, bỏ sim rác, rút tiền chia cho hòa một nửa.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa bán vé máy bay cho hơn 20 người Việt Nam tại Đài Loan, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của 2 đối tượng này 1 laptop Lenovo, 2 điện thoại iPhone, 2 điện thoại nokia, 1 thẻ ngân hàng Techcombank mang tên Trần Thị Minh Phương, nhiều sim rác và tang vật khác.

Phạm Văn Hòa tại cơ quan công an.

Đại diện Cục A05 – Bộ Công an cho biết, đây là vụ lừa đảo rất tinh vi, các đối tượng đều làm việc liên quan tới đại lý vé máy bay nên rất am hiể u lĩnh vực mua bán, thanh toán. Trong khi đó, đối tượng Phạm Văn Hòa có trình độ đại học về ngành công nghệ, bày ra kịch bản công phu, xác thực vé máy bay bằng công nghệ xử lý ảnh của hãng bay. Còn Trần Thị Hoàng Điệp có 2 tiền án, tiền sự về tội lừa đảo nên có kinh nghiệm trong giao dịch, thỏa thuận với khác.

Do đó, Cục A05 khuyến cáo hành khách khi mua vé máy bay không nên ham rẻ, đặt qua tài khoản mạng xã hội, khâu trung gian đế tránh bị mất tiền oan, bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Người dân nên lên trang web chính thống của các hãng hàng không hoặc liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng để đặt vé máy bay.

