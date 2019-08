Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố

Quảng cáo

Thưa luật sư, trong Quyết định Khởi tố bà Quy, tôi thấy ghi bà có "1 tiền sự". Bà Quy từng vướng vào việc gì vậy?



Bà Quy nói, tiền sự này của bà là quyết định xử phạt hành chính từ 10 năm trước, do đánh tá lả 1-2 nghìn đồng.



Bên văn phòng luật sư của mình đã gặp gỡ hay tìm hiểu về lái xe Doãn Qúy Phiến?



Thực tế là chúng tôi chưa biết, chưa gặp ông Phiến. Bà Quy có số điện thoại ông Phiến lưu trong điện thoại, nhưng điện thoại của bà bị công an thu rồi, nên thành ra bà Quy không có số điện thoại của ông Phiến nữa.



Trong các bản khai, mới đây nhất hôm 26/8 vừa qua, bà Quy có yêu cầu được gặp ông Phiến để đối chất. Bà cũng có đơn khiếu nại và đơn trình bày gửi các cơ quan, đều có yêu cầu gặp ông Phiến để đối chất. Nhưng đến bây giờ, yêu cầu này chưa được đáp ứng. Theo như tôi biết, tính đến tại thời điểm này (sáng 28/8) chưa có Quyết định Khởi tố bị can gửi đến ông Phiến.



Sáng thứ Ba 27/8, tôi cùng đồng nghiệp của văn phòng Luật sư Thành Sơn đến làm việc với Công an quận Cầu Giấy, bên công an đề nghị chúng tôi ra ngoài để họ trao cho bà Quy Quyết định Khởi tố.



Sau đó gặp, bà Quy vẫn nói là mình có thể có lỗi chứ không có tội, nhưng bà cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì Quyết định Khởi tố mà vì áp lực trong nhiều ngày trời.

Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội)



Hiện thời, các cơ quan điều tra và viện Kiểm sát xác định là về hành vi Vô ý làm chết người. Dựa trên hiện trường, họ đang cho rằng cháu chết trên xe, do ngạt và sốc nhiệt và bà Quy có hành vi đóng cửa xe ô-tô.



Cho tới nay, cơ quan điều tra, viện Kiểm sát vẫn chưa cho phía bà Quy và cả phía người bị hại, biết về kết luận giám định pháp y. Cho đến bây giờ, họ xác định rằng thời điểm cháu bé chết thì cháu chết ở trên xe. Thông tin về hiện trường cho đến bây giờ, họ cho rằng không có căn cứ để cho rằng có thể cháu bé đã chết trong trường học hoặc ở đâu đó.



Nếu buộc tội bà Quy, thì việc bà Quy chưa có hợp đồng làm việc, chưa được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng đón, trả học sinh – có ảnh hưởng gì không?



Các cơ quan công an, viện kiểm sát đang căn cứ vào chuyện bà Quy đã thực tế nhận công việc đó, còn hợp đồng là để xem xét trách nhiệm của ai phải bồi thường.



Nhưng cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng chưa thấy việc tổ chức đối chất của bà Quy với bên nhà xe, bên lái xe. Các cơ quan công an, viện Kiểm sát chỉ tập trung làm việc với bà Quy mà thôi.



Về công việc, họ xác định bà Quy đã nhận làm với chủ xe từ tối hôm mùng 4/8 để bắt đầu từ sáng mùng 5/8 đi làm, và bà đã nhận 1 danh sách đón 13 cháu, trả 10 cháu vì có 3 cháu thì người nhà đến trường để đón. Hôm trước, cũng như hôm xảy ra sự việc, thì bà đều đón đủ 13 cháu.



Về sự việc xảy ra, bà Quy hiện giờ cho rằng trách nhiệm chính là thuộc về nhà trường. Rồi các chi tiết cần được làm rõ, như ai đã thay cho cháu từ áo đỏ thành trắng, ai kéo rèm xe? Số lượng camera ghi hình lắp trong trường rất nhiều, thậm chí có cả trong nhà vệ sinh, bình thường 7-10 ngày mới đầy dữ liệu, sao chỉ có 2 ngày (tính đến hôm xảy ra sự việc) thì nhà trường lại trả lời rằng dữ liệu từ camera không có vì đã bị đầy dữ liệu từ những hôm trước…? Căn cứ khởi tố bà Quy là về hành vi gì?Hiện thời, các cơ quan điều tra và viện Kiểm sát xác định là về hành vi Vô ý làm chết người. Dựa trên hiện trường, họ đang cho rằng cháu chết trên xe, do ngạt và sốc nhiệt và bà Quy có hành vi đóng cửa xe ô-tô.Cho tới nay, cơ quan điều tra, viện Kiểm sát vẫn chưa cho phía bà Quy và cả phía người bị hại, biết về kết luận giám định pháp y. Cho đến bây giờ, họ xác định rằng thời điểm cháu bé chết thì cháu chết ở trên xe. Thông tin về hiện trường cho đến bây giờ, họ cho rằng không có căn cứ để cho rằng có thể cháu bé đã chết trong trường học hoặc ở đâu đó.Nếu buộc tội bà Quy, thì việc bà Quy chưa có hợp đồng làm việc, chưa được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng đón, trả học sinh – có ảnh hưởng gì không?Các cơ quan công an, viện kiểm sát đang căn cứ vào chuyện bà Quy đã thực tế nhận công việc đó, còn hợp đồng là để xem xét trách nhiệm của ai phải bồi thường.Nhưng cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng chưa thấy việc tổ chức đối chất của bà Quy với bên nhà xe, bên lái xe. Các cơ quan công an, viện Kiểm sát chỉ tập trung làm việc với bà Quy mà thôi.Về công việc, họ xác định bà Quy đã nhận làm với chủ xe từ tối hôm mùng 4/8 để bắt đầu từ sáng mùng 5/8 đi làm, và bà đã nhận 1 danh sách đón 13 cháu, trả 10 cháu vì có 3 cháu thì người nhà đến trường để đón. Hôm trước, cũng như hôm xảy ra sự việc, thì bà đều đón đủ 13 cháu.Về sự việc xảy ra, bà Quy hiện giờ cho rằng trách nhiệm chính là thuộc về nhà trường. Rồi các chi tiết cần được làm rõ, như ai đã thay cho cháu từ áo đỏ thành trắng, ai kéo rèm xe? Số lượng camera ghi hình lắp trong trường rất nhiều, thậm chí có cả trong nhà vệ sinh, bình thường 7-10 ngày mới đầy dữ liệu, sao chỉ có 2 ngày (tính đến hôm xảy ra sự việc) thì nhà trường lại trả lời rằng dữ liệu từ camera không có vì đã bị đầy dữ liệu từ những hôm trước…?

Những căn cứ của luật sư để bảo vệ thân chủ Quy?



Từ trước tới nay, văn phòng luật sư của tôi chỉ tham gia tố tụng cùng bà Quy, với tư cách của bà Quy trong vụ việc này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Và từ ngày hôm nay, thì chúng tôi bắt đầu thủ tục để tham gia bào chữa cho bị can ngay sau khi bà Quy nhận Quyết định khởi tố bị can. Chúng tôi hiện giờ đang chờ kết luận điều tra, kết quả giám định pháp y.



Chúng tôi cho rằng sự việc xảy ra có rất nhiều điều chưa rõ ràng, chưa được làm sáng tỏ như thời gian chết, địa điểm chết của cháu bé…, nên chúng tôi sẽ tiếp xúc với điều tra viên, gặp gỡ lái xe…



Cảm ơn ông đã nhận lời gặp và trả lời phỏng vấn!

Theo Người Đưa Tin