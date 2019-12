Lý lịch lọt qua hàng loạt đợt kiểm tra, xét duyệt

Quảng cáo

Bất ngờ vì cấp dưới trốn truy nã 26 năm

Ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Huy theo lệnh truy nã về hành vi “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, đơn vị đang tiếp tục điều tra. Vụ việc được phát hiện khi cơ quan chức năng ở Hà Nội xác minh lý lịch em gái Nguyễn Quang Huy, qua đó phát hiện người này đã trốn truy nã 26 năm.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án TAND huyện Cao Phong cho biết, thời điểm bắt giữ, Nguyễn Quang Huy giữ chức Chánh văn phòng, kiêm thư ký TAND huyện Cao Phong. Trước khi ông Huy bị bắt giữ, TAND huyện Cao Phong nhận được thông tin vụ việc từ cơ quan điều tra, sau đó đã đề xuất tạm đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông này. Đến ngày 28/11, ông Huy bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ khẩn cấp.

“Trước khi bị bắt, anh Huy rất lo lắng, phải nhập viện một tuần. Khi cảnh sát đọc lệnh bắt giữ, tôi cùng mọi người tại cơ quan rất bất ngờ về thông tin đồng nghiệp trốn truy nã 26 năm. Anh Huy công tác tại tòa huyện từ năm 2002. Quá trình công tác tại đơn vị, anh được nhận xét là người hiền lành, luôn hoàn thành nhiệm vụ và nhiều lần được chánh án tòa tỉnh trao giấy khen. Đến năm 2017, TAND tỉnh bổ nhiệm anh Huy làm chánh văn phòng tòa huyện”, bà Hà nói.

Lý lịch “lọt” qua hàng loạt đợt xác minh

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2000 Sở Tư pháp tỉnh tuyển dụng ông Nguyễn Quang Huy vào làm việc. Hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện Sở quản lý do đơn vị này thẩm định. Khi ông Huy được phân công công tác ở tòa án, TAND tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp bàn giao.

Sáng 2/12, TAND tỉnh mới nhận được các văn bản liên quan đến trình tự tố tụng về trường hợp Nguyễn Quang Huy, có liên quan đến vụ trộm cắp dầu ở Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Vụ án đó được truy tố năm 1992 và xét xử năm 1993. Theo thông báo của công an tỉnh, thời điểm đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã và chuyển sang tòa án. “Cơ quan điều tra là đơn vị phát lệnh truy nã, tòa án không theo dõi lệnh truy nã đó. Còn trình tự tố tụng thì tôi không có thẩm quyền giải thích trong cuộc trả lời này” - ông Tùng nói.

PV đặt câu hỏi, khi hồ sơ cán bộ do Sở Tư pháp chuyển sang, đơn vị có thẩm định không. Đại diện TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị chỉ đơn thuần tiếp nhận lại toàn bộ hồ sơ, vì việc đánh giá lý lịch tư pháp, theo quy định mới năm 2012 trở lại đây mới phải chứng minh quá trình hoạt động về lĩnh vực tư pháp. Từ năm 2012, đơn vị mới triển khai theo quy định này, còn trước đó Sở Tư pháp là cơ quan đánh giá.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tùng, năm 1999 ông Huy được kết nạp Đảng, do Đảng ủy phường Thái Bình xét nên không tiếp cận, quản lý hồ sơ Đảng. Trong hồ sơ gốc của Nguyễn Quang Huy, lý lịch năm 2000 có xác nhận tại chính quyền địa phương, không có bất cứ thông tin, văn bản nào liên quan đến việc truy nã. Lý lịch này được Sở Tư pháp đưa vào hồ sơ gốc.

Ông Đinh Văn Long - Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình (TP Hòa Bình) tỏ ra bất ngờ về việc Nguyễn Quang Huy trốn truy nã suốt 26 năm qua. Theo ông Long, Đảng ủy phường Thái Bình không nhận được bất cứ thông tin gì về lệnh truy nã Nguyễn Quang Huy. Quá trình xét hồ sơ kết nạp Đảng, do cán bộ tiền nhiệm đảm nhận do đó thông tin về quá trình xem xét năm 1999 hiện nay không truy được rõ ràng.



Minh Đức - Nguyễn Hoàn