'Ma men' nằm trước chốt phòng dịch, lăng mạ lực lượng chức năng

Theo tin ban đầu, khoảng 01h ngày 6/4, Hưng đi qua chốt phòng chống dịch COVID-19 số 5 trên đường Tỉnh lộ 295B, giáp ranh huyện Gia Lâm với thị xã Từ Sơn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, Hưng ngang nhiên chống đối, thách thức. Đối tượng sau đó khai nhận: “Cán bộ yêu cầu đo nồng độ cồn. Lúc đó, tôi say quá không làm chủ được nên ra đường nằm”.

Hưng cũng có lời lẽ lăng mạ và cố tình chống đối lực lượng chức năng trong gần 3 tiếng đồng hồ dù được tuyên truyền vận động. Việc này ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông và công tác phòng chống dịch bệnh.

Được biết, Thái Xuân Hưng có 2 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Tương tự, khoảng 17h ngày 7/4, Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở Yên Phong, Bắc Ninh) cũng có hành vi chống đối, xúc phạm người làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch COVID-19, thôn Thiểm Xuyên (Yên Phong).

Cụ thể khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch của thôn, Quýnh không đeo khẩu trang nên bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Thay vì nhận lỗi, Quýnh lại có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối, ném điện thoại của người thi hành công vụ xuống nền đường bê tông. Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố Nguyễn Văn Quýnh để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau gần một tuần triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn, đa phần người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh. Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định.

Đe dọa công an vì bị nhắc nhở

Ngày 9/4, thông tin từ UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Viết S. (35 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc) vì có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Ngoài ra, anh N.V.T. (36 tuổi), P.Đ.T. (28 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc) và anh Đ.V.T. (31 tuổi, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) cũng bị phạt mỗi người 200.000 đồng vì vi phạm quy định về biện pháp chống dịch (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

Anh S. có hành vi lăng mạ, đe dọa lực lượng công an khi bị nhắc nhở thực hiện phòng dịch

Trước đó, chiều 6/4, nhóm người trên đến nhà anh S. tụ tập ăn uống rồi hát karaoke gia đình. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng thị trấn Đồng Lộc tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng thời điểm này, S. không hợp tác, thậm chí còn cầm cốc thủy tinh rồi đe dọa, chửi bới và xúc phạm lực lượng công an. Sau khi được mọi người can ngăn, khuyên giải, S. mới dừng lại.

Đi tập thể dục không đeo khẩu trang, nam thanh niên bị phạt

Thông tin từ Công an phường Quang Trung (TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với anh H. (SN 1992, trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình) do không đeo khẩu trang khi đi tập thể dục.

Việc xử phạt này dựa theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Anh H. làm việc với cơ quan chức năng.

Khoảng 17h ngày 9/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ chốt chặn để tuyên truyền, vận động người dân không tập thể dục thể thao tại công viên Cây xanh, công an phường Quang Trung phát hiện anh H. đi tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Công an phường đã nhắc nhở anh H. đeo khẩu trang nhưng anh không chấp hành. Vì vậy, công an phường đã mời anh H. về trụ sở làm việc và quyết định lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng.

Ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định, trong thời gian tới, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những trường hợp chống đối chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định.

X.A-Hoài Nam-Thu Hiền