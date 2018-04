Màn kịch vụng về của mẹ kế ép còn chồng uống thuốc diệt cỏ

Liên quan đến vụ mẹ kế đầu độc con riêng của chồng ở xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), chính quyền địa phương vừa tiết lộ thêm nhiều thông tin bất ngờ.

Theo đó, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh Lò Văn L (34 tuổi, bố cháu bé tử vong) là người “đa tình”. Sau khi chia tay vợ, anh L đã cưới Lò Thị Pưng (31 tuổi), một cô gái cách nhà vài trăm mét. Tuy nhiên, anh L và Pưng không ra UBND đăng ký kết hôn.

Cuối năm 2016, Pưng sinh hạ một bé gái cho anh L. Những tưởng, cô con gái nhỏ sẽ làm mái ấm của Pưng và anh L thêm hạnh phúc thì vài tháng sau, anh Lò Văn L bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với Pưng. Hai vợ chồng thường xuyên bất hòa, cãi vã. Anh L nghi ngờ Pưng không chung thủy.

“Anh L đi làm xa dặn Pưng ở nhà không được quan hệ linh tinh nếu không về sẽ bỏ. Việc này khiến Pưng bức xúc”, ông Lò Văn Thịnh – Trưởng Công an xã Chiềng Khay nói.

Hôn nhân không hạnh phúc, khoảng 1 năm trước, Pưng và anh L đã “ly thân” mỗi người ở mỗi nhà. Pưng ôm con gái về ở với bố mẹ đẻ, anh L đi làm xa, còn cháu T. ở với ông bà nội.



“Pưng từng một mình ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh Lò Văn L để có căn cứ kiện anh L có trách nhiệm nuôi con gái chung. Tuy nhiên, UBND xã yêu cầu nếu chị Pưng muốn kết hôn phải có cả anh L tự nguyện tới đăng ký”, trưởng công an xã cho hay.

Thông tin về vụ hạ độc cháu bé 6 tuổi,một cán bộ điều tra cho biết, khoảng 14h chiều 7/4, người dân phát hiện cháu T. ngã gục tại nhà bố mẹ Pưng, lúc này người cháu T. đã tím tái, miệng sùi bọt mép nên đã đưa đi trạm xá xã cấp cứu.



Tuy nhiên, tới 17h cùng ngày cháu T. tử vong. Nghi ngờ cháu T. bị đầu độc tử vong, Công an xã Chiềng Khay đã báo cáo Công an huyện Quỳnh Nhai về làm việc.



Khoảng 20h tối cùng ngày, Đội điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai mời Pưng về trụ sở công an xã để xác minh. Tuy nhiên, Pưng khai không biết gì vì đi chơi ở nhà hàng xóm từ sáng.



“Thái độ Pưng khi đó rất bình tĩnh, nét mặt không hề có biểu hiện sợ hãi như đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Phải tới 11h trưa hôm sau (8/4), Pưng mới cúi đầu nhận tội khi cơ quan điều tra thu thập được lời khai từ nhân chứng là người hàng xóm nhà Pưng và 2 cháu bé chơi cùng cháu T.”, cán bộ này cho biết



Theo nhân chứng là người hàng xóm, Pưng không sang nhà mình chơi từ sáng như đã khai với cơ quan điều tra. Pưng chỉ sang chơi một lúc thì người dân phát hiện cháu T. gặp nạn.



Còn hai cháu bé chơi cùng cháu T. cho biết, Pưng rủ T. và 2 cháu lên nhà Pưng chơi sẽ cho bim bim ăn. Sau đó, Pưng bảo hai cháu bé đi chặt mía ăn, còn T ở nhà.



“Khi công an cho đối chất với các nhân chứng, Pưng đã thừa nhận hành vi pha thuốc diệt cỏ và phân đạm vào nước để cháu T uống. Sau khi cháu T. uống xong, Pưng lập tức chạy sang nhà hàng xóm chơi với mục đích tạo chứng cứ ngoại phạm không biết gì về sự việc con riêng trúng độc”, cán bộ điều tra cho biết thêm.

