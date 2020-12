Mang súng đi đòi nợ người chơi game, phá luôn quán Internet

Quảng cáo

Sáng 16/12, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1987), Hồ Văn Linh (sinh năm 1999) và Phan Văn Tuấn (sinh năm 1990, cùng trú tại TP Huế).

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn liên quan về tiền bạc với một người đang chơi game tại quán Internet Arena (số 106 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, TP Huế), nên 3 đối tượng đã tìm đến đây để đòi nợ người chơi game.

Tại đây, đối tượng Bình mang theo súng bắn bi tự chế, còn Linh cầm theo dao xông vào quán, vô cớ đập phá đồ đạc, đe dọa nạn nhân để đòi nợ.

Vụ việc không gây thương tích về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của quán interner. Hiện, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Ngọc Văn