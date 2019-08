Mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát, nữ 8X lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Quảng cáo

Trước đó, ngày 7/5, Công an TP Vinh nhận được đơn của ông L.V.B. (SN 1964) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương về việc, tố cáo bà Cao Thị Thành Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 235.000.000 đồng với lời hứa xin cho con gái ông B. vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 8/5, khi Cao Thị Thành Vinh đang tiếp tục nhận số tiền 5 triệu đồng của ông B. thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh bắt quả tang.

Đối tượng Vinh tại CQĐT.

Tại CQĐT, Vinh khai nhận đã lấy tên giả là Cao Thị Diệu Linh, vỏ bọc là công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an để gia đình ông B. tin tưởng. Do đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Công an TP Vinh đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam, mà ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vinh.

Tuy nhiên, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Vinh quyết định truy nã đối với Cao Thị Thành Vinh. Đến ngày 24/7, Vinh bị Công an TP Vinh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn.

Mở rộng vụ án, Vinh khai nhận đã thực hiện thêm 3 vụ lừa đảo dưới hình thức chạy việc làm với tổng số tiền trên 400 triệu.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tạm giam đối tượng Cao Thị Thành Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cảnh Huệ