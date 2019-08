Mạo danh giảng viên đại học lừa 'chạy' biên chế công an, xin biển số đẹp

Quảng cáo

Bị cáo Phước tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Ngày 29/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Phước (37 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 – 2017, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên nói dối bản thân là Thạc sĩ, Giảng viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ quen biết nhiều người có chức vụ trong ngành Công an nên có thể xin vào biên chế ngành này. Do tin tưởng nên có 2 bị hại đã đưa cho Phước số tiền 180 triệu đồng. Nhận được tiền, Phước còn viết biên nhận và hứa không lâu sẽ có kết quả vào biên chế nhưng y không thực hiện được mà chiếm đoạt tiền bỏ trốn.

Tiếp đó, Phước thuê xe ô tô rồi đem đi cầm và nói dối rằng xe của chị bị cáo vừa bán nhưng chưa kịp sang tên để lừa cầm 200 triệu đồng, sau đó ôm tiền cao chạy xa bay.

Không dừng lại ở đó, bị cáo còn thuê thêm 1 chiếc ô tô khác với giá 14 triệu đồng/tháng. Lấy được xe, y liền bỏ trốn. Qua kết quả định giá, chiếc ô tô mà Phước chiếm đoạt có giá trị là 750 triệu đồng.

Vào 12/2017, Phước hứa xin biển số xe cho 1 bị hại khác, với giá 5.000USD, tương đương với 110 triệu đồng. Phước yêu cầu đưa trước 60 triệu đồng. Nhận tiền xong, y kêu Đoàn mang xe đến Phòng Cảnh sát Giao thông để đăng ký. Tuy nhiên, khi đến nơi bị hại liên hệ thì Phước đưa ra lý do chưa xin được số xe và tắt điện thoại, chiếm đoạt 60 triệu rồi bỏ trốn.

Như vậy, bị cáo Phước đã thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng của các bị hại. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, buộc Phước bồi thường cho 2 bị hại số tiền hơn một tỉ đồng vì đã thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố. Nộp lại 210 triệu đồng đã chiếm đoạt của những người nhờ “chạy” vào ngành công an và xin biến số xe đẹp. Số tiền này sẽ bị tịch thu sung công, do đây là giao dịch trái pháp luật.

Kim Hà