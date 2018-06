Mất thẻ ATM ghi sẵn mật khẩu, cô gái bị trộm 'sạch' tiền trong 3 phút

Chiều 25/6, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh và điều tra vụ việc hai đối tượng nhặt được thẻ ATM có ghi sẵn mật khẩu nên tiến hành rút trộm sạch tiền trong tài khoản tại cây ATM thuộc ngân hàng Agribank (đường Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián) vào cuối tháng 3 vừa qua. Chủ nhân đánh rơi chiếc thẻ ATM có ghi sẵn mật khẩu là chị Đặng Ngọc Vy Uyên (ngụ đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 28/3, trong lúc đi từ nhà ra sân bay Đà Nẵng, chị Uyên không may làm rơi một thẻ ATM thuộc ngân hàng Agribank. Tối cùng ngày, Chị Uyên nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo toàn bộ số tiền trong tài khoản ATM của mình đã bị rút sạch, với tổng cộng 5 lần thực hiện giao dịch.



Ngay sáng sớm ngày 29/3, chị Uyên đã đến trụ sở ngân hàng Agribank (Chi nhánh Đà Nẵng) để báo cáo về việc mình bị mất thẻ, và bị rút trộm sạch toàn bộ 15 triệu đồng trong tài khoản ATM. Phía ngân hàng Agribank sau đó đã tiến hành trích xuất camera và cung cấp toàn bộ nội dung hình ảnh đã ghi lại được cho chị Uyên. Sau đó, chị Uyên đã trình báo lên cơ quan công an.

Theo những hình ảnh được ghi lại từ camera, vào khoảng 19h tối 29/3, có hai đối tượng (một nam, một nữ), khoảng 40 - 45 tuổi đã sử dụng thẻ ATM của chị Uyên vào cây ATM thuộc ngân hàng Agribank, nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để thực hiện việc rút tiền.



Trong khoảng 3 phút, các đối tượng đã thực hiện với tổng cộng 5 lần giao dịch, rút đi toàn bộ số tiền 15 triệu đồng có trong tài khoản thẻ ATM của chị Uyên, sau đó mới rời khỏi hiện trường.



Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí