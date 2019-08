Mâu thuẫn con cái, chồng nghi dùng xăng đốt vợ nhập viện

Quảng cáo

Trưa 9/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 2h sáng cùng ngày (9/8).

Theo đó, vào thời gian giữa hai vợ chồng anh Th. và chị H. (trú xóm Nam Long, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn.

"Tôi có nghe anh em công an xã báo lại, khoảng 2h sáng, chị H. vợ anh Th. thấy con (mới hơn 2 tuổi -PV) khóc có nói với chồng. Hai bên xảy ra cãi nhau. Trong lúc giận, anh Th. đã lấy can xăng trong nhà đổ vào người vợ đốt. Rất may, chị H. đã kịp chạy ra giếng múc nước tưới lên người nên ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chị H. vẫn bị bỏng và được chính quyền xã cho người đưa lên BV đa khoa Tây Bắc cấp cứu. Còn anh Th. đã ôm con lên xe máy bỏ đi khỏi nhà. Hiện chúng tôi đang vận động và tìm anh Th. về để làm rõ vụ việc" - ông Thuyên cho biết

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tức tốc cử cán bộ có mặt tại gia đình anh Th. để thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.

Dân trí