Mâu thuẫn khi thanh toán tiền nợ, một người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/4, anh N.T.T. (49 tuổi, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đến gặp một người tên M. (trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành) để thanh toán tiền nợ nần. Tuy nhiên, hai người này xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh T. bị đâm chết gần ngã tư chợ Rộc (xã Trung Thành).

Hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, Ban Công an xã Trung Thành, Công an huyện Yên Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ