Máy gặt lúa 200 triệu của người dân bị đốt cháy trơ khung

Chiều 24/8, ông Hoàng Đức Nhân-Trưởng Công an xã Triệu Ái (Triệu Phong) xác nhận, Công an huyện Triệu Phong và Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ nguyên do 1 chiếc máy gặt bị cháy vào rạng sáng cùng ngày tại địa bàn thôn Ái Tử.

Tối 23/8, sau khi gặt lúa cho người dân ở đội 3, thôn Ái Tử, Triệu Ái, chủ nhân chiếc máy gặt là 2 ông Hồ Ngâu (SN 1966) và Trịnh Dơn (SN 1965), cùng ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) gửi máy lại ở nhà ông Đặng Tác. Đến khoảng 4h sáng 24/8, người dân phát hiện máy gặt bị cháy nên hô hoán, thông báo cho Trưởng công an xã Triệu Ái Hoàng Đức Nhân.

"Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã đến hiện trường, huy động người dân cùng dập lửa. Sau 30 phút đám cháy cơ bản được dập tắt song chiếc máy gặt trị giá 200 triệu đồng đã bị thiêu rụi. Tại hiện trường phát hiện nắp bình chứa dầu bị tháo, vứt ra xa khoảng 4m. Có thể do cạnh tranh không lành mạnh, kẻ gian đã tháo nắp bình chứa dầu rồi đốt cháy máy gặt”, ông Nhân cho biết.

