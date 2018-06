Mẹ ruột và cha dượng bị tố bạo hành con trai 3 tuổi

Theo đó, bà Hoàng Thị Hiếu (bà ngoại cháu Nguyễn Minh Trường 3 tuổi) cho biết, bé Trường là con ruột của Nguyễn Thị Thanh Nhàn (19 tuổi, con gái bà Hiếu). Nhàn nuôi con và sống chung với người tình là Trần Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Bà Hiếu cho biết thêm, vì chứng kiến cảnh Nhàn, Sơn nhiều lần đánh đập bé Trường nên hàng xóm đã khuyên bà Hiếu đưa cháu về nhà nuôi. Vì thương cháu, bà Hiếu cũng đề nghị được đưa cháu về nuôi nhưng Nhàn nhất quyết không cho.

Theo bà Hiếu, cách đây khoảng 1 năm, trên đùi cháu Trường xuất hiện một vết thương lớn gây nhiễm trùng, bà Hiếu đã đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cấp cứu, chi phí chạy chữa lên đến hàng chục triệu đồng. Gần đây nhất, khi đến thăm cháu, bà Hiếu thấy trên người cháu Trường đầy thương tích, đặc biệt là vết thương lớn may khoảng 10 mũi trên đầu. Ngay sau đó bà Hiếu đã đưa cháu đến Công an phường An Bình, TX. Dĩ An để trình báo vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường An Bình, cho biết đơn vị này đã nắm vụ việc. “Công an phường đã tiếp nhận lời cầu cứu của bà Hiếu về việc cháu ngoại của bà tên Trường bị người thân bạo hành, ngược đãi. Công an phường An Bình đã lập hồ sơ chuyển Công an TX.Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ”, đại diện Công an phường Dĩ An cho biết.

Hương Chi