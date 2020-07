Mở rộng điều tra vụ 5 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Quảng cáo

Trưa 27/7, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông tin, rạng sáng cùng ngày, trinh sát phát hiện ô tô hiệu Toyota Innova mang BKS 60A do Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường (cùng SN 1977, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, chở theo nhóm đối tượng mạng quốc tịch Trung Quốc.

Theo Công an TP Lào Cai, các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đò vượt sông qua biên giới trên địa bàn tỉnh. Sau đó, Quyền và Cường đón chở các đối tượng di chuyển vào TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nắm bắt tình hình, Công an TP Lào Cai thông báo, phối hợp với Đội tuần tra cao tốc số 1 – Cục CSGT để dừng xe. Đến 4h sáng, lực lượng chức năng đã dừng xe Innova này tại km6 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Quyền và Cường phụ trách chở 5 đối tượng ngoại quốc.

Thẻ ATM, một số thiết bị các đối tượng mang theo.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sáng 27/7, Công an TP Lào Cai đã bước đầu lấy lời khai các đối tượng. Khai với cảnh sát, Quyền và Cường thừa nhận làm thuê cho một người ở Khánh Hòa chở các đối tượng người Trung Quốc từ Lào Cai để vào TP Hồ Chí Minh.

Đến trưa cùng ngày, Đội tuần tra cao tốc số 1 đã bàn giao các đối tượng trên cùng phương tiện cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai thụ lý, mở rộng điều tra.

Trước đó, vào ngày 1/7, Công an TP Lào Cai cũng đã triệt phá thành công đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép người Trung Quốc vào Việt Nam bằng cách đưa qua đò vượt sông biên giới tại Bản Vược (Bát Xát – Lào Cai), bắt giữ 3 đối tượng. Sau đó, vụ án đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lào Cai xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Hoàn