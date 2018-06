Mới nhất vụ đánh 3 người trọng thương rồi gọi công an đến...bắt trộm

Trao đổi Tiền Phong với ông Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Thủy An (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, khoảng 22h ngày 7/6, ông nhận được thông tin về tình hình mất trật tự tại Công ty CP vật liệu xây dựng Minh Dũng.

Ngay lập tức, ông Toàn cùng một công an viên tới hiện trường, phát hiện 3 người nằm bất tỉnh dưới đất, trên người be bét máu. “Khi lực lượng công an xã tới hiện trường thì phía nhà anh Lực giữ người, không cho đưa đi cấp cứu”, ông Toàn nói.

Ông Toàn cùng 1 công an viên đã quyết định đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu vì vết thương quá nặng. Ngay sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, lực lượng công an thị xã Đông Triều đã tới khám nhà Lực và thu giữ video clip ghi lại toàn bộ vụ việc.

Ông Toàn thông tin thêm, những côn đồ đánh ông Minh, Mạnh và Long là người làm thuê cho vợ chồng Lực, tất cả đều chưa đăng ký tạm trú tại xã.

Khi nói đến vợ chồng Lực, ông Toàn cho biết thêm về những thành tích bất hảo của 2 vợ chồng này. Trước đó, vào khoảng tháng 4/2018, vợ chồng anh Lực, chị Thuần có thuê đất của ông Thiệu (Giám đốc Công ty Minh Dũng), sau đó lắp đặt máy nghiền đá, cát tại khu vực đất nuôi trồng thủy sản. Xã có cử ông Toàn cùng cán bộ địa chính xuống kiểm tra thực tế hiện trường để làm việc với ông Thiệu về việc lắp đặt máy trái quy định của pháp luật.

Tại đây, anh Lực đã mời cán bộ xã ra ngoài. Sau khi cán bộ xã lập biên bản vi phạm thì anh Lực cho người khóa cổng lại, đánh xe chặn lối ra và đe dọa Phó công an xã, địa chính xã. “Sau khi lập xong biên bản, ra về, Lực còn đuổi theo tới tận trụ sở UBND xã Thủy An dùng lời lẽ giang hồ đe dọa chúng tôi, khiến vị địa chính không dám về nhà”, ông Toàn nói.

Nguyễn Văn Lực (SN 1982) cùng vợ là Bùi Thị Thanh Thuần (SN 1983, trú tại Bắc Giang) đến địa bàn thị xã Đông Triều để làm ăn. Sau khi thuê lại khu đất của Công ty Minh Dũng, 2 đối tượng này thường xuyên tụ tập nhiều thanh niên xăm trổ cư trú trong khu vực.



Điều đáng nói, vợ chồng Lực thuê lại đất nuôi trồng thủy sản của Cty Minh Dũng nhưng lại lắp đặt máy nghiền đá, máy hút cát trái với với quy định pháp luật. Nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt nhưng Lực vẫn không di chuyển máy mà còn hoạt động táo tợn hơn.

Khu đất của nhà ông Minh nằm phía sau khu đất của Cty Dũng Minh, từ ngày Lực về đây thuê đất, hắn cho xây hàng rào và bịt luôn lối ra của gia đình ông Minh. Nhiều lần ông Minh có ý kiến nhưng hắn nhất định không chịu mở cổng.



Vào đêm 7/6, ông Minh đi nhờ đường qua khu đất Lực thuê đã xảy ra cãi vã với vợ Lực, ngay lập tức ông Minh bị vợ chồng lực cùng đám côn đồ trong nhà lao ra đánh tới tấp, dùng dao chém vào đầu khiến ông Minh bất tỉnh.

Khi con trai ông Minh là Mạnh và Long biết tin bố bị hành hung đã đến khu đất nhà Lực để giải cứu bố, chưa kịp làm gì 2 người này đã bị vợ chồng Lực cùng đám côn đồ lao ra đánh 2 người này đến phải giả vờ chết nhóm côn đồ mới chịu dừng tay.

Cả 3 nan nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP. Uông Bí).

Theo bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển, 3 bệnh nhân trên hiện đang được bệnh viện điều trị tích cực với những tổn thương cơ bản cụ thể như sau: Nguyễn Quang Mạnh bị mẻ xương chày, vỡ xương bánh chè, nghi gẫy xương sườn đã chỉ định chụp XQ, bệnh nhân Minh bị vết thương ở cánh mũi, vết thường ở đầu, vết thương phần mềm cũng nghi gãy xương sườn phải chiếu chụp và bệnh nhân Long bị gãy 4 răng, trong đó có răng cửa hàm trên, hàm dưới và nhiều vết thương phần mềm.

Tin từ Công an huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương xảy ra trên địa bàn, ngày 13/6, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Anh (SN 1988, ở khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

