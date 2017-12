Mới nhất vụ giết vợ và 2 con rồi chém gần lìa tay tự sát

Ngày 30/12, ông Lê Đăng Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau một ngày điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân Nguyễn Minh Hùng – nghi can thảm sát vợ và hai con gái ở xã Nga An, huyện Nga Sơn đã qua cơn nguy kịch. Sau khi được cầm máu và phẫu thuật nối cánh tay trái, sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.



Tại phòng bệnh nơi nghi can Hùng điều trị, cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) cử lực lượng canh phòng cẩn mật đề phòng nghi phạm tự tử hoặc diễn biến xấu khác.



Sáng 29/12, thi thể chị Phạm Thị Thêu (34 tuổi) và hai con gái được phát hiện trong nhà riêng tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi) - chồng, cha của các nạn nhân - nằm bên cạnh trong vũng máu.



Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Khoảng 22h ngày 28/12, Hùng đã dùng dao sát hại vợ con rồi tự chém vào tay trái của mình để tự sát song gần sáng thì anh ta tỉnh lại, gọi điện thông báo cho người thân.



Theo hàng xóm, chị Thêu và Hùng lấy nhau hơn 10 năm nay, có hai con gái. Người chồng làm lái xe nhưng nghỉ việc hai tháng nay, còn vợ làm giáo viên tiểu học ở xã Nga Phú.



Trước khi xảy ra án mạng, Hùng không có biểu hiện bất thường. Nghi can được đánh giá là người hiền lành, ít nói, không có mâu thuẫn với ai.



Nguyên nhân thảm án đang được điều tra.

Theo VnExpress