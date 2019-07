Mới nhất vụ hiệu trường dâm ô 7 nam sinh, ông Đinh Bằng My được tại ngoại

Quảng cáo

Trước đó, giữa tháng 5/2019 cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, Bản kết luận điều tra vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện, đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My phạm tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự.



Theo kết quả điều tra, Đinh Bằng My được Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ điều động, bổ nhiệm chức Hiệu Trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn từ tháng 7/2014.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, Đình Bằng My đã nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập, tình hình gia đình.

My đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình rồi giở trò đồi bại. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, My thường cho các cháu ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đồng cho đến 50.000 đồng và dặn các cháu không được nói chuyện với ai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông My đã thực hiện hành vi dâm ô với tất cả 7 cháu.

Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) cho biết, đến ngày 14/7, bị can Đinh Bằng My đã được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, thay vì tạm giam.

