Một bị can trong vụ sổ tiết kiệm mất 245 tỷ đồng được tại ngoại

Lãnh đạo Eximbank xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an đã cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Thi - một trong hai người bị khởi tố và bắt tạm giam cuối tháng 3 trong vụ mất tiền 245 tỷ đồng sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.Theo lãnh đạo Eximbank, lý do tại ngoại là trong thời gian tạm giam, người nhà của bị can Thi đã nộp đủ 8 tỷ đồng - được cho là số tiền do bị can này gây thiệt hại do "cố ý làm trái". Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn căn cứ vào các yếu tố khác như tình trạng sức khỏe, nhân thân, đơn xin bảo lãnh… để làm căn cứ.Riêng bị can Hồ Ngọc Thủy, lãnh đạo Eximbank cho biết phía ngân hàng đã có đơn xin bảo lãnh và đang chờ cơ quan điều tra xem xét cho tại ngoại trong thời gian sớm nhất.Trước đó, ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) về hành vi cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Quyết định khởi tố cho thấy các nhân viên này đã thực hiện không đúng quy định của Eximbank về trình tự, thủ tục lập ủy quyền... trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) bị cáo buộc.Hai bị can này được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM - đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.Lãnh đạo Eximbank cũng cho biết ngân hàng đã gửi công hàm và văn bản đến Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ truy bắt ông Hưng.Ngoài ra, ngày 26/6, Eximbank đã tạm ứng 93 tỷ đồng trong tổng số 245 tỷ đồng bị mất cho bà Chu Thị Bình. 152 tỷ đồng còn lại Eximbank sẽ trả khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra. 93 tỷ đồng này được tạm ứng bà Bình cũng gửi lại cho chính Eximbank chi nhánh TP HCM.

Theo VnExpress