Một năm, phát hiện 185 vụ phạm tội về tham nhũng

Năm 2017, lực lượng công an chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016); Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường. Công tác thi hành án hình sự và tạm giữ, tạm giam được tập trung, qua đó đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội.

Theo Văn phòng Bộ Công an, năm 2018 công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp với tính chất manh động, nghiêm trọng hơn; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Nguyễn Hoàn